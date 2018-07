15-årig truede folketingsmedlem på Facebook

AALBORG: I forbindelse med Dansk Folkepartis årsmøde i september 2016 kom et af partiets folketingsmedlemmer, Malene Harpsøe, med en kommentar på sin egen Facebookprofil til et af de emner, der var blevet diskuteret på årsmødet.

Det havde en på det tidspunkt 15-årig pige fra Aalborg også en kommentar til, og den kommentar fik onsdag ved Retten i Aalborg konsekvenser.

For ordene i kommentaren indeholdt trusler om at stikke Marlene Harpsøe ned.

Nægtede sig skyldig

Den nu 17-årige pige blev ved Retten i Aalborg idømt 20 dages betinget fængsel.

Det fortæller anklager Kim K. Kristensen.

- Hun nægtede sig skyldig og forklarede, at hun var blevet tagget i en kommentar af en veninde. Hun forklarede, at hun havde svaret, men havde ikke set, hvad det drejede sig om, og at hun ikke vidste, det var til en kommentar på Marlene Harpsøes opslag, fortæller han.

Retten lagde vægt på pigens unge alder og på, at det er et to år gammelt forhold.

- Hun modtog dommen, siger anklageren.