150 danske Aldi-butikker skal flyttes eller udvides

Den danske afdeling af discountkæden Aldi har fået tilført 200 millioner kroner fra Tyskland for at revitalisere kæden i Danmark.

Det skriver Børsen.

Pengene skal bruges til at forandre cirka 150 butikker landet over, og det skal sende den tabsgivende discountkæde på vinderkurs i Danmark.

Det ser ellers ikke godt ud for Aldi Danmark.

Trods mange års erfaring på det danske dagligvaremarked har kæden en markedsandel på blot tre-fire procent. Samtidig har kæden tabt penge siden 2009.

I det seneste regnskab for 2017 lød underskuddet på 326 millioner kroner.

Aldi Danmarks nuværende topchef, Finn Tang, har været i stillingen siden 1. september sidste år. Og han har blandt andet brugt tiden på at analysere kædens 190 butikker i Danmark.

- Vi skal flytte eller udvide 150 butikker. Enten er placeringen forkert, eller salgsarealet er for lille.

- Den analyse har vi fået afsluttet nu, og derfor ved vi, hvilke butikker der er fremtidssikret til det koncept, som vi gerne vil præsentere for hr. og fru Danmark, siger Finn Tang til Børsen.

Han siger samtidig, at der kan blive mulighed for at få tilført endnu flere penge, hvis det skulle blive nødvendigt.

Aldi lukkede sidste år sine 32 dårligste butikker i Danmark.

Kæden presses især af markedslederen Netto med over 450 butikker.

/ritzau/