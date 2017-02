FREDERIKSHAVN: Der er linet op til cheerleading på højeste, danske niveau, når den lokale klub Jam Frederikshavn Cheerleaders sammen med det nationale forbund, Dansk Amerikansk Fodbold Forbund (DAFF), afvikler DM i Arena Nord lørdag den 18. marts.

Arena Nord har tidligere lagt gulvareal til de danske mesterskaber i cheerleading med Jam Frederikshavn Cheerleaders som medarrangør, men det kræver også rutine og velvilje blandt omkring 70 frivillige i klubben for at lave så stort et stævne med formentlig 1200-1500 deltagere.

Klubbens formand, Michael Pasieczny har endda tre kasketter på i forbindelse med DM, da han udover at være formand lokalt også er næstformand i DAFF samt medtræner for hold fra Jam Frederikshavn Cheerleaders.

- Derfor er det også Katrine Olsen fra klubben, som er vores tovholder i forbindelse med DM, fortæller Michael, der sammen med de mange andre frivillige har forrygende travlt frem mod den 18. marts.

Kåret som "Årets træner"

Netop Katrine Olsen blev i øvrigt sidste år hædret af DAFF med titlen som "Årets træner".

Ved DM skal der konkurreres om DM-titlen i kategorierne Peewee Cheerleading (level 3), Junior Coed Cheerleading (level 5), Junior All Girl Cheerleading (level 5), Senior Coed Cheerleading (level 6) og

Senior All Girl Cheerleading (level 6),

Desuden konkurreres om medaljer i Junior B Cheerleading (level 3) og Senior B Cheerleading (level 3), mens Peewee Minor Cheerleading (level 1) og Peewee B Cheerleading (level 2) vil være opvisningsrækker med skriftlig evaluering, dog uden rangering og point. Alle deltagere i opvisningsrækkerne modtager en erindringsmedalje.

Lokale hold med niveau

- For vores deltagende hold fra Jam Frederikshavn handler det om at præstere på dagen, for de har niveauet til at få fine placeringer, vurderer klubformanden.

Han håber og tror på op mod 2000 tilskuere i Arena Nord til DM den 18. marts, og samtidig glæder han sig over, at mange lokale sponsorer bakker op og dermed er med til at forbedre økonomien i forbindelse med afviklingen af mesterskaberne.

- Tidligere har vi lavet overskud på 100.000 kroner på at arrangere DM, og det fortjener de mange frivillige hjælpere også, at vi minimum gør denne gang, slutter Michael Pasieczny.