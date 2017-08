154 redder jobbet på vingefabrik

AALBORG: Det bliver ikke som varslet 600, men kun 446 medarbejdere, der mister deres job som følge af nedskæringerne på Siemens Gamesas vingefabrik i Aalborg. Mandag aften fik virksomhedens ledelse og tillidsrepræsentanter forhandlet sig frem til en aftale, der bringer antallet af fyrede ned på 395 timelønnede og 51 funktionærer.

Funktionærerne opsiges i denne uge, de timelønnede frem til og med tirsdag i næste uge.

50 ansatte tilbydes job på Siemens Gamesas vingefabrikker i andre lande, blandt andet på fabrikken i Hull i England.

Forhandlingerne om fyringerne blev indledt torsdag i sidste uge. Tidsrammen var tre uger, men aftalen blev altså forhandlet på plads på under en uge. I mellemtiden har en lang række virksomheder meldt sig som interesserede i at ansætte nogle af de fyrede.

- Vi er glade for, at det er lykkedes at få en aftale på plads så hurtigt. Det afkorter den periode, hvor folk går rundt i usikkerhed og er bekymrede, siger Siemens Gamesas kommunikationschef Jan Kristensen.

- Jeg synes, det er en rigtig god aftale, vi har fået. Det er bestemt realistisk, at der er 50, som vil tage imod tilbuddet om job i udlandet, siger Thomas Fischer, 3F’s fællestillidsmand på vingefabrikken i Aalborg.

Efter fyringerne vil der fortsat være over 1600 medarbejdere på vingefabrikken, der er Nordjyllands største private arbejdsplads.