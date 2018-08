Socialsnydere snuppet i Aalborg og Kastrup

AALBORG/KASTRUP: 200.000 kroner i kontanthjælp skal en mand betale tilbage, efter at han de seneste fire år er rejst til udlandet uden at spørge kommunen.

Han får desuden i 20 uger skåret en tredjedel af kontanthjælpen, fordi det er anden gang, han snuppes på vej ud af landet.

Den pågældende er en af 155 personer, som er blevet indberettet for socialt bedrageri ved 12 kontroller i lufthavnene i Kastrup og Aalborg.

Tilsammen skal de betale knap en million kroner tilbage til det offentlige. Stikprøverne er udført af Lufthavnstilsynet.

- Det viser nødvendigheden af, at vi genindførte lufthavnskontrollen. Det er store beløb, som vi på meget kort tid har opdaget, bliver svindlet for, siger beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen (V).

- Vi må desværre forvente, at vi ser lignende beløb fremover. Nogle indretter sig på, at man ulovligt tager uden for Danmark med sin sociale ydelse. Uden at stå til rådighed for det danske samfund.

I april i år fik tre personer på dagpenge, der tog på ferie i udlandet, krav om at betale mellem 40.000 kroner og 70.000 kroner tilbage. De fik karantæne fra 600 til 1000 timer for at få dagpenge.

27 kontroller om året

Lufthavnstilsynet blev genindført i finansloven for 2018. Der er afsat 2,2 millioner kroner til at lave 27 kontroller årligt i de næste fire år. I andet halvår ventes Lufthavnstilsynet at nå målet om 27 kontroller i år.

Spørgsmål: Minder dette om sort arbejde?

- Ja. Det er endnu mere alvorligt. Man får penge af vores alle sammens fælles velfærdskasse. Så vælger nogle fuldstændigt uhørt at misbruge den tillid, vi viser, siger Troels Lund Poulsen.

Desuden samarbejder Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (Star) med Toldstyrelsen om kontrol i lufthavnene. Det sker, når Toldstyrelsen finder personer, som har været udrejst.

Det kræver, at myndighederne formoder, at personer med urette har fået sociale ydelser. Det samarbejde har i første halvår udløst et krav om at betale 300.000 kroner tilbage.

Myndighederne har i alt krævet 1,2 millioner kroner betalt tilbage.

Troels Lund Poulsen vil styrke indsatsen mod socialt bedrageri.

- Det kan være en god idé at sætte yderligere penge af til flere kontroller, siger han.

