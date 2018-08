156.000 er hjemløse efter jordskælv på Lombok

Dødstallet efter det kraftige jordskælv på den indonesiske ø Lombok nåede onsdag op på 131 omkomne.

Det oplyser Indonesiens katastrofeministerium.

Lokale kilder melder om helt op mod 381 omkomne, men dette tal er ikke officielt bekræftet, siger en talsmand for ministeriet.

Tidligere har myndighederne sagt, at dødstallet på 131 forventes at stige, efterhånden som man får gravet flere ofre ud af ruinerne.

Mange steder ligger der formentlig også overlevende under murbrokkerne, og det er en kamp mod tiden at få dem ud.

- Ligene begynder at lugte, og vi tror, at nogle mennesker stadig er begravet levende. Derfor er det et afgørende tidspunkt lige nu, siger talsmanden, Sutopo Purwo Nugroho.

Jordskælvet og de efterfølgende ødelæggelser har tvunget 156.000 mennesker ud af deres hjem. Titusinder af huse er helt eller delvist ødelagt.

Af frygt for efterskælv sover mange af øens indbyggere udendørs i nødherberger, som består af telte slået op under åben himmel.

Telte og presenninger ses overalt langs øens veje og på marker. Flere steder er der opstillet telte, hvor læger og andet sundhedspersonale behandler de kvæstede.

I nogle af de midlertidige lejre er de evakuerede ved at løbe tør for mad. Andre lider af psykiske traumer efter søndagens jordskælv, hvis størrelse blev målt til 7,0.

- Vi har stadig brug for langsigtet hjælp, siger Nugroho.

Både lokale myndigheder og internationale hjælpeorganisationer er begyndt at organisere hjælpen til de titusinder af berørte. Men de ødelagte veje har gjort det vanskeligt at komme frem til overlevende i bjergrige egne i det nordlige og østlige Lombok, hvor ødelæggelserne er værst.

En uge tidligere havde et andet jordskælv på 6,9 ramt øen og kostet 17 mennesker livet.

/ritzau/AFP