16-årig blev ramt af mindst seks skud

KØBENHAVN: Den 16-årige dreng, der blev dræbt i København mandag aften, blev ramt af mindst seks skud, siger politiets efterforskningsleder, Hans Erik Raben.

- Vi er meget interesserede i at høre fra vidner, siger han i en appel til borgerne.

- Vi har en fornemmelse af, at gerningsmanden eller gerningsmændene vidste, hvem de gik efter, siger Hans Erik Raben på et pressemøde på Ragnhildgade, hvor forbrydelsen blev begået.

Samtidig siger han, at det ikke er politiets opfattelse, at der er tale om et skyderi i forbindelse med den voldsomme konflikt mellem kriminelle grupper.

- Der kan være mange forskellige motiver til det her, siger efterforskningslederen, der siger, at man efterforsker bredt.

/ritzau/