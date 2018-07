16-årig fængslet for voldtægt til Dana Cup

HJØRRING: En 16-årig dreng blev lørdag varetægtsfængslet fire uger, sigtet for at have overfaldet og voldtaget en 17-årig pige i forbindelse med det store fodboldstævne Dana Cup i Hjørring.

Overgrebet skete kort efter midnat natten til onsdag på en sti eller i noget buskads ved Idræts Allé i Hjørring, ifølge Nordjyllands Politi.

Ifølge politiet havde den 17-årige pige deltaget i Dana Cup, men da hun var på vej hjem om natten, bemærkede kun, at nogen fulgte efter hende.

Personen overfaldt og voldtog hende.

Efter intens politiefterforskning blev den 16-årige dreng fredag anholdt og sigtet for voldtægten. Den 16-årige, som er fra Rumænien, er i Danmark i forbindelse med Dana Cup.

Grundlovsforhøret lørdag ved Retten i Hjørring foregik bag lukkede døre. Inden dørlukningen havde drengen dog fortalt, at han nægter sig skyldig.

Han kærede fængslingskendelsen til landsretten, oplyser senioranklager Anette Abildgaard fra Nordjyllands Politi.