HORSENS: En 16-årig dreng blev mandag aften i kritisk tilstand kørt på sygehuset efter at være blevet ramt af en brændende flaske med benzin.

Sydøstjyllands Politi modtog anmeldelsen klokken 19.15 via alarmcentralen.

- Vi gik så i gang med efterforskningen, og vi fik ret hurtigt forlydender om, at det skulle være fire drenge, der havde været med til det her. Drenge på en 15-16 år, fortæller vicepolitiinspektør Lars Peter Madsen.

Sydøstjyllands Politi har anholdt fire drenge og sigtet dem for at have kastet flasken på den 16-årige. De fire er sigtet for drabsforsøg.

Anklagemyndigheden ved Sydøstjyllands Politi har på baggrund af politiets efterforskning valgt at fremstille de fire drenge i grundlovsforhør ved Retten i Horsens.

Her har en dommer bestemt, at drengene foreløbig skal være varetægtsfængslet i fire uger.

Af hensyn til politiets videre efterforskning af sagen har grundlovsforhøret været holdt for lukkede døre.

Overfaldet på den 16-årige skete i Ry i Midtjylland. Ifølge politiet bor alle drengene i byen, hvor de også går i skole. Ifølge politiet bunder overfaldet formentlig i en konflikt mellem drengene.

- Der må jo være en eller anden form for uoverensstemmelse, når man gør noget så drastisk. Men det er det, vi er ved at efterforske os frem til - hvad der ligger bag det her. Men vi kan ikke sige noget om det lige nu, siger Lars Peter Madsen.

Politiet oplyser, at de fire formodede gerningsmænd er af dansk oprindelse, mens offeret har afghansk baggrund. Det tyder dog ifølge politiet ikke på at have nogen betydning for konflikten.

Den 16-åriges tilstand var tirsdag morgen kritisk. Men han er ifølge politiets oplysninger uden for livsfare.

/ritzau/