RY: En 16-årig dreng blev mandag aften i kritisk tilstand kørt på sygehuset efter at være blevet ramt af en brændende flaske med benzin.

Sydøstjyllands Politi har anholdt fire drenge og sigtet dem for at have kastet flasken på den 16-årige. De fire er sigtet for drabsforsøg.

Tirsdag formiddag fremstiller anklagemyndigheden ved Sydøstjyllands Politi de fire drenge i grundlovsforhør ved Retten i Horsens.

Her vil en dommer skulle tage stilling til, om der er grundlag for at varetægtsfængsle drengene.

Overfaldet på den 16-årige skete i Ry i Midtjylland. Ifølge politiet bor alle drengene i byen, hvor de også går i skole. Ifølge politiet bunder overfaldet i en konflikt mellem drengene.

Den 16-åriges tilstand er tirsdag morgen kritisk. Men han er ifølge politiets oplysninger uden for livsfare.

/ritzau/