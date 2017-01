Lars Løkke til Aalborg for at åbne DM i Skills

Silvatec kæmper for livet

Det lokale brandvæsen har på Twitter givet udtryk for, at den udbrændte bus, indeholdt "mange ofre".

Samtidig menes det, at buschaufføren, der er franskmand, også kan være blandt ofrene. Det samme er tilfældet med hans familie, der angiveligt var med på bussen.

I første omgang blev det rapporteret, at mindst syv lig var hentet ud af den udbrændte bus, men at dødstallet kunne stige.

Ved at fortsætte på dette site accepteres det at NORDJYSKE Medier anvender cookies. Denne information deles med tredjepart.

Læs mere om cookieregler og persondatapolitik her. Jeg accepterer cookies