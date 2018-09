166 kranier fundet i massegrave i Mexico

Mexicanske myndigheder har fundet 166 kranier i massegrave i delstaten Veracruz.

Fundet af gravene er et af de største hidtil i Mexico, hvor narkokarteller jævnligt graver ofre ned i hemmelighed.

Statsanklager Jorge Winckler siger torsdag, at man af sikkerhedsmæssige årsager ikke vil fortælle om det præcise sted for fundet.

Ifølge anklageren er ligene begravet for mindst to år siden.

Han fortæller, at der på findestedet er omkring 32 grave, og der er fundet 144 id-kort. Efterforskerne har desuden fundet tøj og andre personlige ejendele, som tilhører ofrene.

Anklagemyndigheden fandt området, efter at et vidne tippede dem om, at "hundredvis af lig" skulle være begravet der.

Efterforskere har brugt droner, sonder og jordradarer til at lokalisere gravene, og man begyndte at grave i området for en måned siden.

Statsanklager Winckler oplyser, at politiet snart vil offentliggøre billeder af de personlige ejendele, der er fundet i gravene. Og at politiet på den måde håber at kunne finde frem til slægtninge.

Det er ikke første gang, at myndighederne i Mexico har gjort sig sådan et makabert fund.

I 2016 og 2017 fandt efterforskere i Veracruz 253 kranier og lig i gravsteder uden for delstatens hovedstad. Og i 2011 fandt politiet 263 lig i massegrave i den mexicanske delstat Durango.

Sidste år blev knap 30.000 mennesker dræbt i Mexico.

Det sker ofte, at grupper af slægtninge selv går i gang med at lede efter forsvundne familiemedlemmer.

En af dem er Maria de Lourdes Rosales Calvo, der har ledt efter sin søn Jonatten Celma Rosales, siden han blev bortført i 2013.

Hun siger, at fundet af massegravene "giver håb", og at hun måske snart kan få vished om sin søns skæbne.

Jonatten Celma Rosales var 25 år og arbejdede i handelsbranchen, da fire bevæbnede mænd bortførte ham og hans kæreste i nærheden af morens hjem.

Fire dage senere krævede ukendte gerningsmænd en løsesum for at løslade parret, og Maria de Lourdes Rosales Calvo så aldrig sin søn igen.

