169 kilometer hurtig baseball rammer ung pige

USA: En ung pige er indlagt på et hospital i New York, efter hun onsdag aften var så uheldig at blive ramt af en baseball.

Chokerede spillere fra begge hold forlanger bedre beskyttelse af tilskuere efter hændelsen, der fandt sted midtvejs i kampen mellem New York Yankees og Minnesota Twins.

I femte inning - der er ni innings i en baseballkamp - skulle Todd Frazier slå.

Yankee-spilleren ramte bolden hårdt, men så skævt, at den med en hastighed på 105 miles i timen - det svarer til 169 kilometer - fløj ud på tilskuerpladserne og ramte pigen.

Manager Joe Girardi fra Yankees oplyser, at pigen efter omstændighederne har det godt og ikke er kommet alvorligt til skade.

Kampen blev afbrudt i nogle minutter, mens pigen blev tilset og derefter båret væk fra sit sæde.

Todd Frazier var åbenlyst rystet over uheldet.

- Jeg tænkte på mine børn. Jeg har to børn under tre år, og jeg håber bare, at pigen er okay. Jeg ved, at faren, eller hvem der var med hende, gjorde hvad han kunne, men bolden kom med 120 miles i timen og drejede af, siger han.

Bolden kom en smule langsommere, men selv om det tilsyneladende er endt godt for pigen, så har hændelsen genoplivet en årelang debat i amerikansk baseball om beskyttelse af tilskuere mod den slags vildskud.

- Alle stadioner bør have net. Længere er den ikke. Jeg er fuldstændig ligeglad med tilhængernes udsyn eller noget som helst andet. Det drejer sig om sikkerhed. Jeg har stadig en knude i maven, siger Minnesota Twins-spilleren Brian Dozier.

Eduardo Escobar, ligeledes fra Twins, fortæller, at han så pigen bløde. Han mener, at børn under en vis alder måske helt skal forbydes fra de pladser, der ikke er beskyttet.

På de fleste baseballstadioner i USA er der kun en afskærmning bag det sted, der battes fra.

En baseball har næsten samme hårdhed som en golfbold og vejer omkring 150 gram.

/ritzau/AP