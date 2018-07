17.500 Coop-medlemmer kan være udsat for datalæk

Coop har oplevet et databrud.

Det betyder, at 17.500 medlemmer af detailhandlens sms-kundeklubber kan have fået lækket deres telefonnummer.

Det oplyser virksomheden i en meddelelse til de berørte medlemmer.

En sms nåede at blive sendt til cirka 17.500 medlemmer. Men den blev straks stoppet fra at blive sendt til yderligere, da det via et link i sms'erne var muligt at få adgang til medlemmernes telefonnumre.

Ifølge it-afdelingen har nogen uden for Coop set eller endog gemt telefonnumrene, som derved kan være blevet uretmæssigt givet videre til en uvedkommende.

- Vi beder derfor dig, som indehaver af et af disse telefonnumre, om at være ekstra forsigtig i forhold sms'er og anden kommunikation via dit telefonnummer, som du måtte modtage i den nærmeste fremtid, lyder det.

Fremtidige henvendelser kan stamme fra en eller flere personer, som uretmæssigt er kommet i besiddelse af telefonnummeret.

De berørte skal derfor være forsigtig i forhold til at afgive yderligere oplysninger om sig selv.

Coop har anmeldt bruddet på persondatasikkerheden til Datatilsynet, som vil gå ind i sagen efter behov.

/ritzau/