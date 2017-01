VESTHIMMERLAND: En 17-årig mand er blevet idømt to års ubetinget fængsel for at have tiltvunget sig samleje med en blot 12-årig pige.

Det seksuelle overgreb fandt sted i september sidste år, hvor den 17-årige var med sin familie på barselsbesøg hos den 12-åriges familie. Under besøget gik den 17-årige med pigen op på hendes værelse, hvor han udnyttede hende seksuelt, fortæller anklager Thomas Klingenberg.

Noget tid efter fortalte den 12-årige sin far om, hvad der var sket på værelset, og herefter rullede sagen.

Erkendte samleje

I Retten i Aalborg erkendte den 17-årige, at han havde have samleje med den mindreårige pige, men han hævede, at det var sket helt frivilligt, fortæller Thomas Klingenberg.

Den 12-årige pige er ikke mentalt alderssvarende, og det var en af de ting, som retten lagde vægt på som skærpende omstændighed.

Den 17-årige udbad sig betænkningstid med hensyn til en eventuel anke af dommen.