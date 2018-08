17-årig truede med rockere: Afpressede mand for 14.000 kroner

AALBORG: En 17-årig mand blev tirsdag idømt 50 dages betinget fængsel for at have afpresset en anden mand for 14.000 kroner ved at udgive sig for både at være rocker og bror til en fiktiv kvinde.

I Retten i Aalborg erkendte den 17-årige afpresningen og forklarede, at han troede, at han havde fået fat i et nemt offer, fortæller anklager Dorte Kvist Knudsen.

Truede med Bandidos

Offeret for afpresningen havde nemlig købt billeder af en letpåklædt ung kvinde, som han havde fået kontakt til online. Eller det troede han.

I virkeligheden var det den 17-åriges kammerat, der havde udgivet sig for at være den unge kvinde, og havde solgt tilfældige billeder af en letpåklædt kvinde.

Derfor mente den 17-årige, at det ville være nemt at få penge ud af den anden mand, og han besluttede sig derfor til at ringe til ham af to omgang, hvor han præsenterede sig som bror til den fiktive pige.

Den 17-årige sagde også, at han var medlem af Bandidos, og at han ville aflægge offeret et besøg, hvis han ikke overførte henholdsvis 8.000 og 6.000 kroner.

Afleverede penge tilbage

Men afpresningen blev anmeldt, og den 17-årige, der ikke er tidligere straffet og i øvrigt intet har med Bandidos at gøre, har nu en plet på straffeattesten.

Han har også afleveret pengene tilbage til offeret.

Han modtog domen.