17-årig tyv slap fri af håndjern og flygtede fra politiet - for anden gang

AALBORG: To eller muligvis flere store drenge blev tirsdag aften opdaget, mens de var i færd med at stjæle en scooter. Det var på Doravej i Aalborg, hvor et vidne så tyveknægtene i aktion.

Vidnet ringede til politiet, men inden patruljen nåede frem, var det lykkedes tyvene at flygte fra stedet med scooteren.

Men der var formentlig ikke plads til alle på scooteren. I hvert fald stak den ene tyv af til fods.

Det var en 17-årig dreng, som dog ikke kunne løbe fra betjentene. De fik fat i ham og lagt ham i håndjern.

Her stoppede flugtforsøget dog ikke, oplyser Nordjyllands Politi i døgnrapporten. Det lykkedes nemlig den 17-årige at få vristet sig fri af håndjernene. Og så flygtede han. For anden gang.

Men heller ikke anden gang var lykkens gang. Betjenten løb ham op og slog atter kloen i ham.

Den 17-årige er nu sigtet for scootertyveriet og for at flygte fra politiet.