HELE LANDET: Hos flere af landets køreskoler er der rødt lys i form af lange ventetider for dem, der ønsker at tage kørekort.

Det er en ændring i reglerne for, hvornår man må tage kørekort, der er skyld i travlheden, fortæller René Arnt, landsformand i Dansk Kørelærer-Union.

Fra 1. januar 2017 er en treårig forsøgsordning nemlig trådt i kraft. Den gør det muligt for unge at tage kørekort allerede som 17-årige.

- Nyhedens interesse er meget, meget stor, og det mærker vi bestemt. Ved flere køreskoler er der ventelister frem til marts-april på grund af ændringen, siger René Arnt.

Interessen størst på landet

Interessen breder sig ud over hele Danmark, fortæller landsformanden, der dog ikke har nogle tal på udviklingen endnu.

- Men det er et generelt billede, at jo længere ud på landet, jo større er interessen for at erhverve et kørekort i en tidlig alder. Sådan er det også i denne situation, siger René Arnt.

Den øgede interesse efter at få et kørekort ser dog ikke ud til i samme omfang at påvirke ventetiden på en køreprøve.

Nationalt Færdselscenter, der hører under Rigspolitiet, følger situationen nøje. Og ifølge centeret vurderer landets politikredse, at de er i stand til at håndtere efterspørgslen.

Kredsene har desuden taget forskellige initiativer for at mindske ventetiden, oplyser centeret til Ritzau. Det gælder blandt andet flere såkaldt civile prøvesagkyndige og vikarer.

Der skal en erfaren med

Ifølge de nye regler kan unge begynde at tage kørekort, når de er 16 år og ni måneder.

Når de har fået kørekort, må de køre bil med en erfaren bilist på passagersædet. Vedkommende skal være mindst 30 år og have haft kørekort i de seneste ti år. Først som 18-årige må de unge køre alene i bilen.

De nye regler blev vedtaget med et knebent flertal i Folketinget bestående af de tre nuværende regeringspartier og Dansk Folkeparti. De nedsatte i samme ombæring aldersgrænsen for at køre knallert til 15 år.

Transportminister Ole Birk Olesens (LA) hovedargument for forsøgsordningen var bedre trafiksikkerhed - blandt andet med henvisning til Tyskland.

Her faldt antallet af ulykker blandt de yngste chauffører med næsten en fjerdedel, efter at en lignende ordning blev indført i 2008.

/ritzau/