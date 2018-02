17-årigt palæstinensisk frihedsikon skal for militærdomstol

Det er fredag 15. december 2017. Den dengang 16-årige palæstinensiske pige Ahed Tamimi står foran to kampklædte israelske soldater ved sit hjem i landsbyen Nabi Saleh på Vestbredden.

Tamimi har netop hørt, at hendes fætter er blevet alvorligt skadet i hovedet af en gummikugle fra israelske soldater.

Nu står hun ansigt til ansigt med soldaterne. Hun kræver, at de fjerner sig fra familiens grund, og en video viser, hvordan den unge kvinde med det krøllede hår giver en lussing og sparker de to soldater.

Lussingen går viralt verden over, og da soldater nogle dage senere anholder Ahed Tamimi i hendes hjem, bliver hun et globalt ikon for den palæstinensiske kamp for selvstændighed.

Tirsdag skal det unge oprørssymbol for en israelsk militærdomstol. Hun er sigtet for 12 lovovertrædelser, heriblandt overfald på soldater og stenkast. Hun risikerer op til ti års fængsel.

Ahed Tamimi er fyldt 17 år, mens hun har siddet i fængsel og afventet retssagen.

Der har været stor, international opmærksom på sagen om den unge palæstinenser, og mange kræver hendes løsladelse.

EU har udtrykt bekymring for Israels fængsling af mindreårige, herunder Ahed Tamimi. Og FN's Højkommissær for Menneskerettigheder har kritiseret de israelske myndigheders håndtering af sagen.

Omvendt har det israelske militær forklaret, at soldaterne forsøgte at forhindre palæstinensere i at kaste med sten, da de blev overfaldet af Ahed Tamimi.

Flere israelere mener, at hendes familie bruger hende som en brik i provokationer mod Israel.

- Hun er ikke en lille pige. Hun er en terrorist, har Israels kulturminister, Miri Regev, tidligere sagt. Hun er blandt de israelske embedsmænd, der opfordrer til en hård straf til Ahed Tamimi.

Den unge palæstinenser kommer fra en familie, hvor alle tager del i kampen for selvstændighed. Hendes mor er ligeledes fængslet for episoden i december. Og hendes far, Bassem Tamimi, var med i det første oprør mod Israel.

/ritzau/AP