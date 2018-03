174 nye lejligheder i Aalborg Øst

AALBORG: For første gang i Danmarkshistorien er det lykkedes at stable et boligprojekt på benene, hvor private investerings- og udlejningsejendomme opføres midt i et alment boligområde med en belastet historik. Investorerne bag det nye Kildeparken-projekt kommer alle fra Aalborg, hvilket vidner om en stor tro på den rivende udvikling i byen.

Det er nemlig lykkedes at samle en række lokale investorer, der sammen leverer kapitalgrundlaget til opførelsen af seks boligtårne midt i det almene boligområde.

Tårnene omfatter i alt 174 lejligheder og repræsenterer en transaktionsvolumen på 250 millioner kroner. Projektet er udviklet af Vendia Ejendomme A/S og solgt til slutinvestorer af Nybolig Erhverv Aalborg, og projektet er historisk, fordi det flere steder i landet tidligere er forsøgt at blande private og almene udlejningsejendomme, uden held.

