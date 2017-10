18-årig anholdt: Truede med skoleskyderi ’for sjov’

KØBENHAVN: Københavns Politi har torsdag anholdt en 18-årig mand, fordi han havde truet med skoleskyderi på et gymnasium i hovedstaden.

Det oplyser politiet i en pressemeddelelse.

Selv om den unge mand ifølge politiet ikke har haft til hensigt at gøre alvor af sine trusler, tager politiet sagen meget alvorligt.

- Sagen her viser, hvorfor man på ingen måde skal lave sjov med trusler om skoleskyderier og lignende.

- På grund af det generelt høje trusselsniveau, vi har i Danmark, så bliver den slags taget meget alvorligt af politiet, siger den centrale efterforskningsleder René Jensen i pressemeddelelsen.

Klokken 12.05 fik politiet en anmeldelse om, at der var blevet truet på sms med et skoleskyderi på Ørestad Gymnasium på Amager.

"Ik komme i skole - loadet gun"

"Ik komme i skole i morgen, loadet gun," var formuleringen på en sms, der var blevet sendt rundt.

Det satte gang i en større operation. Politiet fandt frem til afsenderen af sms’en, som befandt sig i et klasselokale på gymnasiet.

Politiet troppede tungt bevæbnet op på stedet, og den 18-årige blev anholdt uden dramatik.

- Dette har medført en omfattende politiaktion, og andre elever er formentlig blevet opskræmt.

- Det er både dumt og uansvarligt af den, der har fremsat truslerne, og den 18-årige er nu sigtet, siger efterforskningslederen.

Den anholdte mand er sigtet efter straffelovens paragraf 266, der handler om at fremkalde alvorlig frygt for eget eller andres liv ved at true med at foretage en strafbar handling.

