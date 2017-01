Is og sne har sænket hastigheden

18-årig fængslet for vold

Sikke et nytårskup i Hjørring

NORDJYSKE Plus

Var ved at køre ind i politibil

Var ved at køre ind i politibil

Kommunal chef skylder kvajekage for jobopslag

Politiet sigter ham for grov vold af farlig karakter. Den 1. december om natten sidste år begik han vold mod en næsten jævnaldrende mand på en adresse i Markedsgade. Offeret er en smule ældre end den 18-årige, oplyser politiet.

Morsingbo varetægtsfængslet til udgangen af januar for legemsangreb af særlig rå og grov karakter mod jævnaldrende. Overfaldet fandt sted i december i Markedsgade i Nykøbing, hvor en 30-årig mand også deltog

Ved at fortsætte på dette site accepteres det at NORDJYSKE Medier anvender cookies. Denne information deles med tredjepart.

Læs mere om cookieregler og persondatapolitik her. Jeg accepterer cookies