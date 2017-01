AALBORG: Hun er kun 18 år og går til daglig på Aalborghus Gymnasium. 25. februar stiller Rikke Skytte fra Storvorde sig op foran flere tusinde tilskuere i Boxen i Herning og langt flere tv-seere for at synge melodi nummer 3, "Color My World" i Dansk Melodi Grand Prix 2017.

- Jeg har aldrig optrådt for så mange mennesker, så det bliver spændende at vise, hvad man kan, og jeg glæder mig helt vildt, siger Rikke Skytte.

Hun går på gymnasiets musiklinje og har også selv skrevet sange, som hun har uploadet på YouTube, og i 2015 udgav hun singlen "I don’t like", der kan høres på Spotify.

Grandprix-sangen "Color My World" er skrevet af danske Mads Løkkegaard sammen med Joël Pagiël MacDonald og Mohamed Alitou fra Holland samt Laura Kloos fra Tyskland.