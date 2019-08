18-årig kvalifikationsspiller slår Wozniacki ud i Toronto

TORONTO: Den danske tennisspiller Caroline Wozniacki er færdig ved WTA-turneringen Rogers Cup i Toronto.

Natten til torsdag dansk tid tabte danskeren i anden runde til den 18-årige polak Iga Swiatek i tre sæt 6-1, 3-6, 4-6 efter at have overlevet tre matchbolde.

Wozniacki kom ellers blæsende fra start og vandt første sæt 6-1.

Den 18-årige kvalifikationsspiller kom fornemt igen og med 34 vindere mod Wozniackis otte, kunne danskeren ikke stille meget op mod det unge polske talent i kampen, der varede lige over to timer.

Iga Swiatek skal i ottendedelsfinalen op imod den andenseedede japaner, Naomi Osaka, der er forsvarende vinder af de to grand slam-turneringer US Open og Australian Open.

Det seneste halve år har ikke været nogen succeshistorie for Osaka. Hun har ikke kunnet følge op på de gode resultater, og senest måtte hun forlade Wimbledon allerede efter første runde.

Iga Swiatek, der ligger som nummer 65 på WTA's verdensrangliste, har været igennem to kvalifikationskampe for at nå hovedturneringen i Toronto. Her lagde hun ud med at slå australske Ajla Tomljanovic, inden Wozniacki blev sendt hjem.

Wozniacki endte dermed med at få en skidt optakt frem mod US Open, der begynder 27. august.

Danskerens bedste resultat ved den amerikanske grand slam-turnering ligger tilbage i 2014 og 2009, hvor hun nåede finalen.

Ved de to seneste udgaver af turneringen røg Wozniacki ud i anden runde.

Wozniacki, der tidligere har ligget nummer et på verdensranglisten, er nu drattet ned på en 18.-plads.

