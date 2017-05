18-årig måtte sige farvel til det nye kørekort

FJERRITSLEV: En 18-årig mand fra Thisted fik ikke lov til at beholde sit kørekort længe. Tirsdag aften blev han målt til 138 kilometer i timen på Bygholmvejlevej i Fjerritslev, hvor politiet havde taget opstilling for at måle hastighed.

På strækningen er hastighedsgrænsen 80 kilometer i timen, så han fik pænt lov til at aflevere sit kørekort.

Men selv med en vis erfaring bag rattet, risikerer man at miste pappet, hvis det går for hurtigt. Også en 54-årig mand fra Thisted blev målt på strækningen, og han kørte 130 kilometer i timen på landevejen. Det kostede også ham kørekortet, skriver Nordjyllands Politi i deres døgnrapport.