AALBORG: En bytur endte i detentionen natten til lørdag for en 18-årig mand fra Nørresundby.

Ved fire-tiden var betjente fra Nordjyllands Politi ved at udføre politiarbejde i Vejgaard, hvilket ikke havde noget med den 18-årige at gøre. Men ifølge vagtchef Per Jørgensen blandede han sig alligevel.

- Han blev bedt om at gå, men han blev ved med at blande sig i vores arbejde. På et tidspunkt står han så fem meter fra betjentene og råber "fucking pansersvin". Desuden råber han "4-0 til Palle Sørensen". Det er en klar overtrædelse af straffelovens paragraf om fornærmende tiltale mod tjenestemand. Så han blev sigtet og sendt i detentionen, fortalte vagtchefen lørdag morgen.

Udbruddet "4-0 til Palle Sørensen" kan ses som en henvisning til den mand, som tilbage i 1965 dræbte fire politibetjente på Amager.

Lørdag morgen ventede politiet fortsat på, at den 18-årige skulle blive ædru nok til at afgive forklaring.