18-årig truede vidner

THISTED: En 18-årig mand fra Thisted er ved retten i Holstebro blevet varetægtsfængslet i tre uger frem til 26. november efter, at han mandag blev fremstillet i grundlovsforhør sigtet for vold og vidnetrusler.

- Varetægtsfængslingen er kæret til landsretten, som tirsdag tager stilling til, om varetægtsfængslingen skal opretholdes, siger Flemming Hother, anklager ved Midt- og Vestjyllands Politi.

Den 18-årige er sigtet for to tilfælde af vold og et forhold, der omfatter vidnetrusler.

- Han har erkendt at have været i slagsmål med en 24-årig mand fra Thisted på Munkevej tæt ved diskoteket Dampmøllen på Østerbakken lørdag nat, siger Flemming Hother.

De to andre forhold, som også fandt sted lørdag nat, og som omhandler vold og vidnetrusler ved sygehuset på Højtoftevej mod både den 24-årige og hans kammerat på 20 år, nægter den sigtede sig skyldig i, tilføjer anklager.

- Hvis han bliver dømt, giver vidnetrusler 60 dages ubetinget fængsel alene. For alle forhold er der tale om en straf på flere måneder, siger Flemming Hother.