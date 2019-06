18-årig dansk ishockeymålmand bliver draftet af NHL-klub

OTTAWA: Ishockeymålmanden Mads Søgaard er blevet draftet af NHL-klubben Ottawa Senators.

Den 18-årige dansker blev valgt i anden runde af draften som nummer 37 i alt. Det skriver den canadiske NHL-klub på Twitter.

- Det er helt vildt. Jeg havde fornemmelsen, da de tradede op, at det godt kunne være nu. Men jeg havde ikke regnet med, at jeg skulle draftes af Ottawa, siger Søgaard til TV2 Sport.

I draften skiftes klubberne til at vælge blandt verdens største ishockeytalenter i syv draftrunder.

Amerikanske NHL-eksperter havde spået, at Søgaard ville blive snuppet i anden eller tredje runde, og han er blevet vurderet som en af de bedste overhovedet i hans årgang efter en forrygende sæson i canadisk juniorishockey.

Det nordjyske talent har også haft travlt den seneste tid. Han har tidligere på ugen sagt til Ritzau, at han i løbet af sæsonen har snakket med repræsentanter fra 29 ud af NHL's 31 klubber.

- Det har været meget specielt at opleve den interesse, der har været for mig. Når jeg har spillet en kamp, har jeg skullet ind at snakke med et NHL-hold, og når jeg var færdig med det, stod der et nyt hold og ventede.

- Det har været helt vildt sjovt. Jeg er super taknemmelig for, at så mange har vist interesse, sagde Mads Søgaard tidligere på ugen til Ritzau.

Efter en opvækst i Aalborg flyttede han i 2016 som 15-årig til Esbjerg for at spille ishockey.

Efterfølgende tog han til Nordamerika og spillede først på et juniorhold i Austin, Texas, og siden i Medicine Hat i midten af ingenting på den canadiske prærie.

Her har en redningsprocent på mere end 92 i denne sæson vækket NHL-klubbernes interesse.

En af hans største forcer er de to meter, han rager i vejret. Velvoksne målmænd er eftertragtede, selv om et ishockeymål kun er 122 centimeter højt.

Ofte kommer pucken med så høj fart, at det er umuligt at nå at reagere. Derfor handler det om at fylde godt i buret.

Søgaard er den anden danske ishockeymålmand i historien, der er blevet draftet af en NHL-klub. Den første var Frederik Andersen.

I alt er 24 danskere blevet draftet af NHL-klubber gennem tiden.

/ritzau/