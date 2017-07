18 mennesker er dræbt ved voldsom busulykke i Bayern

TYSKLAND: Mindst 18 personer har mistet livet i et voldsomt sammenstød med efterfølgende brand på motorvej A9 ved Oberfranken i det sydøstlige Tyskland, oplyser politiet.

- 18 lig er bjærget ud af bussen, meddeler politiet i Bayern.

Den tyske transportminister, Alexander Dobrindt, siger, at branden var så kraftig, at kun et stålskelet fra bussen står tilbage.

- Ud fra det kan man selv regne ud, hvad det betyder for de mennesker, der var om bord på bussen, siger Alexander Dobrindt ifølge nyhedsbureauet AFP.

30 er reddet fra bussen - alle med skader. Ifølge det tyske nyhedsbureau dpa er to af dem i livsfare.

En turistbus fra Sachsen brød ud i et flammehav efter et sammenstød med en lastbil.

Politiet oplyser i et tweet, at personerne i bussen var mellem 41 og 81 år gamle og fortrinsvis kom fra delstaten Sachsen i det østlige Tyskland.

Ulykken skete mandag morgen omkring klokken 7.00, da bussen kørte op i en lastbil med anhænger efter en trafikprop på A9.

Dobrindt siger, at branden i bussen var så voldsom, at brandmændene ikke kunne komme i nærheden af den og hurtigt hjælpe de overlevende.

Den tyske forbundskansler, Angela Merkel, er ifølge talsmand Steffen Seibert "forfærdet" over hændelsen.

- Vore tanker går til ofrene og deres familier og til de sårede. Vi håber, at de, der blev reddet, kommer sig igen, siger Seibert.

Der var 46 passagerer og to chauffører i bussen, oplyser politiet. På grund af den voldsomme brand var det svært for redningsfolk at få overblik over ulykken. I mange timer hed det, at 18 personer var savnet.

Redningsindsatsen har været enorm. 200 redningsfolk har været sendt til stedet, rapporterer avisen Bild. Flere helikoptere landede mandag morgen på motorvejen og har transporteret kvæstede til hospitalet.

Motorvejen A9, som forbinder to af Tysklands største byer, Berlin og München, er spærret i begge retninger.

Det fremgår af sociale medier, at lukningen af den store motorvej har medført lang kødannelse. Køretøjer ledes til omkringliggende landeveje.

/ritzau/