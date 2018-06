180 meldes savnet efter kæntringsulykke i Indonesien

Indonesiske myndigheder har onsdag opjusteret antallet af savnede til 180, efter at en færge mandag kæntrede på en populær sø på øen Sumatra.

Foreløbig er to fundet døde, mens 18 er blevet reddet. Det skriver nyhedsbureauet Reuters.

Der er tale om en markant opjustering af antallet af savnede. Umiddelbart efter ulykken blev det ifølge nyhedsbureauet AFP oplyst, at omkring 80 personer havde været om bord på færgen.

Siden har beredskabsmyndigheder justeret antallet af savnede flere gange. Det er sket i takt med, at bekymrede pårørende er ankommet til Lake Toba, hvor ulykken fandt sted.

- Baseret på oplysningerne leder vi i øjeblikket efter 180 personer, siger Budiawan, chef for de indonesiske beredskabsmyndigheder, ifølge Reuters.

Tidligere tirsdag var meldingen, at 94 personer var savnet, og at antallet ventedes at stige.

Myndighederne mener, at fartøjet blev drevet illegalt. Der findes således ingen liste over passagerer og besætning på færgen.

Færgen havde ifølge nyhedsbureauet Reuters blot en kapacitet på omkring 60 passagerer.

Indonesien er verdens mest folkerige land med en overvejende muslimsk befolkning.

Lake Toba er et af de populære rejsemål i Indonesien, der består af 17.000 øer.

I sidste uge kæntrede en træbåd med omkring 40 mennesker om bord ved øen Sulawesi, hvorved over et dusin mennesker omkom.

/ritzau/