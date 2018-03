19-årig anholdt på universitet i USA efter drab på forældre

En 19-årig amerikaner, som er mistænkt for at have skudt og dræbt sine forældre, er anholdt af politiet på Central Michigan Universitys område.

Alarmtjenesten i byen Mount Plesant skriver på sin hjemmeside, at den 19-årige blev pågrebet tidligt lørdag uden dramatik.

En passager havde set den mistænkte kort efter midnat, da et tog passerede den nordlige ende af universitetets område.

Skyderiet skete fredag morgen lokal tid, da forældre ankom til universitetet for at hente deres børn hjem til weekenden.

De dræbte blev identificeret som den 19-åriges forældre.

Skyderiet på universitetet i Michigan kommer kort efter et skyderi på et gymnasium i Florida, som kostede 17 mennesker livet.

Der er 23.000 studerende på universitet i Mount Pleasant. Skyderiet skete i en kollegiebygning.

For ikke tage chancer valgte myndighederne at lukke andre skoler i byen.

I Florida for to uger siden trængte en tidligere studerende ind i Marjory Stoneman Douglas High School i byen Parkland. Det efterfølgende skyderi kostede 17 livet.

Drabene i Michigan havde ikke samme baggrund. Politiet beskrev fredag hændelsen som en udløber af et skænderi mellem forældrene og sønnen.

Siden skyderiet i Florida har flere af de overlevende elever fra skolen demonstreret og udtalt sig i medier med krav om, at de amerikanske våbenlove bliver skærpet.

Præsident Donald Trump har ytret ønske om at uddanne og bevæbne nogle lærere på hver skole.

Desuden har Trump luftet tanker om at indføre skrappere baggrundstjek af folk, der køber våben. Han vil også muligvis øge aldersgrænsen for, hvem der må købe visse typer våben.

Titusinder af mennesker bliver hvert år dræbt eller såret af skud i USA.

/ritzau/AP