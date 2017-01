AALBORG: En 19-årig kvinde har tidligt søndag anmeldt det, som Nordjyllands Politi nu efterforsker som blufærdighedskrænkelse eller forsøg på voldtægt.

Kvinden har fortalt, at hun var på vej hjem fra en bytur i Aalborg. Hun gik mod sit hjem i Øgadekvarteret, og på Karolinelundsvej kom en mand cyklende i modsat retning.

- Hun hørte så, at han smed cyklen, hvorefter hun blev trukket ned bagfra, fortæller vagtchef Mogens Hougesen, Nordjyllands Politi.

Kvinden blev befølt og muligvis forsøgt voldtaget. Dog sparkede hun gerningsmanden og skreg højt, hvilket gik gerningsmanden til at flygte fra stedet.

Den 19-årige har ikke været i stand til at give et nærmere signalement af gerningsmanden ud over, at han havde skæg og muligvis var mørk i huden.

- Det er dog meget usikkert, så vi kan ikke lægge os fast på signalementet, pointerer vagtchefen.

- Der må være nogle, der har hørt hende skrige og muligvis har set noget. Dem hører vi meget gerne fra, siger Mogens Hougesen. Oplysninger kan gives til politiet på telefon 114.

Hele episoden fandt sted cirka klokken 5.45.