SKAGEN: En 19-årig skagbo er blevet løsladt i drabssagen fra Skagen, hvor en 20-årig mand mandag aften 16. januar var udsat for et så brutalt overfald, at han døde to dage senere af sine kvæstelser.

Tre mænd på henholdsvis 27, 28 og 41 år blev efterfølgende varetægtsfængslet i fire uger, mens den 19-årige fik opretholdt sin anholdelse i tre døgn.

Ifølge vicepolitiinspektør Frank Olsen fra Nordjyllands Politi har man ikke fundet det nødvendigt at fremstille den 19-årige i grundlovsforhør igen, og derfor er han nu løsladt. Han er dog stadig sigtet for drab sammen med de tre varetægtsfængslede, oplyser Frank Olsen.

Yderligere to personer har været anholdt i drabssagen. De er begge løsladt, men sigtes for drabsforsøg.

Den 20-årige blev stukket med kniv i ryggen og havde desuden flere kraniebrud og brækkede knogler i ansigtet.