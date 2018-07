19-årig sparkede 62-årig mand og truede hans familie

AALBORG: 15. april 2018 var en 62-årig mand i selskab med et familiemedlem ude at køre i Aalborg. Det var også en 19-årig mand, som onsdag ved Retten i Hjørring blev idømt tre måneders ubetinget fængsel, sigtet for de episoder, der fulgte i kølvandet af kørslen i april.

Det fortæller anklager Eva Madsen fra Nordjyllands Politi.

Den 62-årige var passager i en bil, som den 19-årige i forbindelse med kørslen så sig sur på. Tilfældet ville, at begge parter skulle samme sted hen, og her eskalerede situationen.

Trusler for anmeldelser

Første punkt i anklageskriftet omhandler 15. april, hvor den 19-årige flere gange sparkede den 62-årige mand på kroppen.

5. maj udviklede situationen sig igen. Her fik den 19-årige nemlig øje på den bil, som den 62-årige var passager i måneden forinden.

Han kontaktede personen i bilen, som nu blev ført af et kvindeligt familiemedlem til den 62-årige.

Dette hører under det næste punkt i anklageskriftet, da han blandt andet truede hende med tæsk, hvis hun ikke fortalte ham, hvor den 62-årige var.

Endelig - som som tredje punkt i anklageskriftet - truede den 19-årige kvinden med, at hendes 62-årige familiemedlem skulle have tæsk for at have anmeldt ham.

En skærpende omstændighed

At retten takserede volden og truslerne til tre måneders ubetinget fængsel hænger sammen med, at den 19-årige begik kriminaliteten i prøvetiden i forbindelse med en dom, han tidligere har modtaget for personfarlig kriminalitet.

- Retten lagde vægt på, at det var en skærpende omstændighed, fortæller anklager Eva Madsen.

Den 19-årige nægtede sig skyldig, og udbad sig betænkningstid i forhold til anke af afgørelsen.