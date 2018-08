19-årig tog fat om halsen på drillende otte-årig

THISTED: En 19-årig dreng fra Thisted blev torsdag dømt til 40 dages betinget fængsel ved retten i Holstebro.

Han blev dømt skyldig i at have taget halsgreb på en otte-årig dreng, som fik røde mærker på halsen og efterfølgende kastede op, efter den tiltalte havde sluppet ham fra stående højde.

Episoden skete om aftenen den 26. august ved en boligblok i Thisted, hvor den tiltaltes otte-åriges lillesøster grædende var kommet op fra legepladsen og havde fortalt, at hun var blevet drillet af føromtalte otte-årige dreng.

Den dømte var derefter gået ned på legepladsen, hvor han tog fat i den otte-årige dreng og løftede ham op i halsen.

Ingen anke

Der blev afsagt dom med det samme, og den 19-årige dreng accepterede.

- Det var den helt rigtige dom, og jeg er enig i resultatet, sagde anklager fra Midt- og Vestjyllands Politi, Ulrich Panduro.

Ulrich Panduro gik dog efter 60 dages betinget fængsel, mens forsvarer Rasmus Kronborg ville have 20 dage. Dommen endte midt i mellem på 40 dage.

Den 19-årige dreng var blandt andet tiltalt for at have båret den otte-årige i halsen, men det blev han ikke dømt for.

- Jeg glæder mig over, at straffen blev mildere, end den anklager først gik efter, sagde Rasmus Kronborg.

Tiltalte er dømt til 60 timers samfundstjeneste og skal tilmed betale erstatning til den forurettede.