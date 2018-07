19-årig udsat for røveri: Tævede gerningsmand med flise

AALBORG: En 19-årig mand fra Hobro er ved retten i Aalborg blevet idømt to måneders ubetinget fængsel plus en måneds betinget fængsel med krav om misbrugsbehandling efter et voldeligt overfald på en mand i en beboelse på Amerikavej i Hobro.

Det voldelige opgør fandt sted i et misbrugsmiljø i Hobro.

Forhistorien til overfaldet var, at den 19-årige et par dage før 25. april ifølge ham selv var blevet udsat for et røveri, hvor flere mænd havde frarøvet ham 50 gram hash og fire gram kokain.

- Han havde derefter hørt, at en af de mænd, han var blevet røvet af befandt sig i en lejlighed på Amerikavej. Den 19-årige allierede sig derfor med tre andre, som alle tog til Amerikavej, hvor de gav den person, de mente havde røvet den 19-årige, en omgang læsterlige klø, forklarer anklager ved Nordjyllands Politi, Bjørn Fogh.

I retten var den 19-årige tiltalt for blandt andet at have slået den anden mand med en flise og en økse. Den 19-årige erkendte, at han havde slået sin modstander med en flise - ikke en fortovsflise, men en flise i størrelse som en herregårdssten.

- Den 19-årige ville ikke oplyse, hvem hans medgerningsmænd var. Og sagen om røveriet mod den 19-årige er endnu ikke afgjort ved retten, oplyser Bjørn Fogh.

Den 19-årige er ikke tidligere straffet og ikke kendt af politiet i forvejen. Han modtog dommen.

Han har siddet varetægtsfængslet siden overfaldet 25. april, og hans dom på de to måneders ubetinget fængsel er derfor afsonet.

Han skal nu i misbrugsbehandling, og den betingede straf på en måneds fængsel kommer kun til udløsning, såfremt han begår ny kriminalitet indenfor det kommende år.