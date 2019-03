2,7 millioner briter skriver under på at aflyse brexit

LONDON: Flere end 2,7 millioner britiske statsborgere har skrevet under på, at de ønsker at aflyse brexit og forblive en del af EU.

Det viser den britiske regerings hjemmeside for underskriftindsamlinger.

Helt præcist har 2.750.513 briter fredag formiddag underskrevet forslaget, der har overskriften "Træk artikel 50 tilbage og forbliv i EU".

- Regeringen har gentagne gange sagt, at det er "folkets ønske" at forlade EU. Vi skal have sat en stopper for det udsagn ved at bevise folkets stærke støtte for nu at forblive en del af EU, hedder det i forslaget.

Torsdag lød det fra det udvalg, der har ansvaret for underskriftindsamlinger, at dens hjemmeside aldrig har oplevet lignende aktivitet.

- Tempoet for nye underskrifter er det højeste, som siden nogensinde har måttet håndtere, skriver udvalget på Twitter.

- Vi er blevet nødt til at lave nogle ændringer for at sikre, at siden forbliver stabil og åben for nye underskrifter, lyder det videre.

I løbet af mindre end en halv time fredag formiddag steg antallet af underskrifter med over 50.000.

Underskriftindsamlinger i Storbritannien har ikke nogen reel politisk indflydelse. De bruges typisk til at sætte fokus på et bestemt emne.

Hvis et forslag får 100.000 stemmer, bliver det overvejet, om emnet skal til debat i det britiske parlament.

Premierminister Theresa Mays talsmand understregede torsdag, at May "flere gange har sagt, at hun ikke vil tolerere at trække artikel 50 tilbage".

- Premierministeren har længe tydeligt sagt, at det vil være et nederlag for demokratiet ikke at leve op til folkeafstemningen. Det er et nederlag, som hun ikke vil tolerere, siger talsmanden til BBC.

EU meddelte torsdag, at man er klar til at udskyde brexit indtil 22. maj.

Dog kun hvis Mays brexitaftale stemmes igennem i det britiske parlament inden 29. marts, som hidtil har været datoen for brexit.

Ellers bliver brexit stadig udskudt - men kun til 12. april.

/ritzau/