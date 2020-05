2. division begynder i juni med op- og nedrykningsspil

KØBENHAVN:Divisionsforeningen, der driver landets bedste fodboldrækker, har mandag i en pressemeddelelse fremlagt planen for genstart af 2. division.

Her fremgår det, at landets tredjebedste række tidligst går i gang i weekenden 13.-14. juni og senest onsdag 17. juni.

Det kræver dog et grønt lys fra myndighederne. 2. division skal således gøres til en del af den næste genåbningsfase, hvis spillet skal genoptages.

Hvis ikke det sker, vil sæsonen blive lukket ned uden afvikling af yderligere kampe. I så fald vil der efterfølgende blive taget stilling til op- og nedrykning.

Hvis tommelfingeren bliver vendt opad, går klubberne direkte i gang med op- og nedrykningsspil. Grundspillet afsluttes altså før tid.

2. division vil således begynde igen med holdene delt op i op- og nedrykningspuljer med udgangspunkt i den nuværende stilling efter 17 kamprunder.

Hvert hold vil spille seks kampe mod dem, man endnu ikke har mødt. Planen er, at ligaen afsluttes 5. juli.

Det oplyses samtidig, at der, uanset hvor mange kampe der kan spilles, vil være fem nedrykkere og en enkelt oprykker.

- Vi ønsker ikke at lukke en turnering ned med det ene argument, at der ikke kan sikres 100 procent fairness hele vejen rundt, siger direktør i Divisionsforeningen Claus Thomsen i pressemeddelelsen.

- Det kan vi ikke, når vi er ramt af force majeure, og vi har fået et mandat til at finde en løsning, der bedst muligt sikrer, at turneringen afsluttes med kampe før tid.

Der er ikke spillet fodbold i 2. division siden 8. marts.

I fredags meddelte otte klubber, at de ønskede sæsonen i 2. division afblæst. Årsagen var blandt andet udsigten til at skulle spille kampe efter 30. juni, hvor mange spillerkontrakter udløber.

Samme dag blev det meddelt, at klubberne i Superligaen og 1. division kan forlænge spillere med kontraktudløb frem til udgangen af nuværende sæson. 2. division var ikke en del af aftalen.

/ritzau/