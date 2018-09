20-årig bankede kvinde og hendes forældre

BEDSTED: En 20-årig mand fra Viborg blev natten til torsdag anholdt og sigtet for vold i forbindelse med et besøg hos den kvinde, som han har et barn med. Politiet blev alarmeret om volden kl. 23.30.

Ingen børn på stedet blev udsat for vold, men det blev i stedet kvinden og hendes forældre. Det fortæller politikommissær Jørgen Jensen fra lokalpolitiet i Thisted.

Parret er ikke samlevende, men om de er kærester, ved politikommissæren ikke.

- Deres familiære forhold er jeg ikke bekendt med, siger han.

Volden foregik på to adresser, men derudover holder politiet kortene tæt ind til kroppen. Den 20-årige fremstilles i grundlovsforhør senere i dag.