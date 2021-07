20-årig dansk kvinde omkommet i faldulykke i Norge

NORGE:En 20-årig dansk kvinde omkom søndag i en faldulykke i Norge.

Det skriver det norske medie VG.

Kvinden var alene, da hun faldt på en tur vest for Å i Moskenes på ø-gruppen Lofoten.

Hun blev meldt savnet søndag aften, da hun ikke var kommet på arbejde, og hun blev senere fundet død i Ågdalen.

- Vi fik en bekymringsmelding klokken 19.30, da hun ikke var kommet på arbejde. Nogen gik ud på samme rute, men traf hende ikke, siger Remi Johansen, operationsleder i Nordland Politidistrikt til VG.

Da der var mistanke om en person i nød, kunne politiet få oplysning om, hvor hendes mobil befandt sig. Sporingen pegede på, at hun befandt sig ude i terrænet, og der blev udpeget et område at lede i.

Efter omkring 20 minutters søgen blev hun fundet død klokken 01.18.

- Hun blev fundet et stykke oppe ad bjergsiden. Men det er svært at se, hvor langt hun er faldet. Vi kunne tage hende op med redningsliften, siger Bård Mortensen, redningsleder ved Hovedredningssentralen i Nord-Norge.

Den danske kvinde var vant til at være i bjergene. Hun har klatret i Himalaya og været bjergguide i Norge og andre lande.

Politiet oplyser ifølge VG, at kvindens pårørende er underrettet om dødsfaldet.

/ritzau/