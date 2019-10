20-årig får fængsel og udvisning for eksplosion i nordjysk slikbutik

HOLSTEBRO:Kort efter midnat den 2. maj blev Thisted rystet af en voldsom eksplosion, der raserede slikbutikken Thy Slik i Storegade.

Mandag er den tidligere ejer af slikbutikken ved Retten i Holstebro blevet idømt to års fængsel og udvisning med indrejseforbud i 12 år. Det skriver TV Midtvest på sin hjemmeside.

Eksplosionen og den efterfølgende brand medførte voldsomme skader på bygningen og satte flere alarmer i nabobutikker i gang.

Alle butikkens vinduer blev blæst ud, og en stor del af taget styrtede sammen. Butikkens inventar, blandt andet en kummefryser, lå spredt ud over gaden.

I forbindelse med eksplosionen og branden kom den 20-årige Youssef Hussein selv lettere til skade.

Klokken fire om morgenen blev han anholdt, og senere samme dag blev han fremstillet i grundlovsforhør, hvor han blev varetægtsfængslet.

Ifølge TV Midtvest skulle den 20-årige have fortalt politiet, at han selv havde hældt benzin ud over butikkens gulv og over slikket. Den forklaring trak han dog tilbage, da sagen kom for retten.

Men en enig domsmandsret kendte ham skyldig i brandstiftelse. Foruden fængselsstraf og udvisning bestemte retten, at han skal betale sagens omkostninger og erstatning på mere end fire millioner kroner, skriver TV Midtvest.

Han valgte at tage betænkningstid, med hensyn til om han vil anke sagen til Vestre Landsret.

/ritzau/