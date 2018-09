THISTED: Politiet brugte peberspray, da de anholdt en 20-årig mand fra Hanstholmegnen ved Café Nytorv lørdag kl. 03.53.

Forinden havde han lavet en bule i patruljevognen, hvorfor han sigtes for hærværk.

Han sigtes desuden for overtrædelse af restaurationsloven sammen med to mænd på 37 og 46 år fra henholdsvis Spøttrup og Thistedegnen. Mændene var involveret i slagsmål på værtshuset og har nu forbud mod at komme der de næste to år.