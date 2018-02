20 års fængsel i sag med tråde til Gug

SYDKOREA: En sydkoreansk domstol idømte tirsdag Choi Soon-sil, der er en tidligere veninde til ekspræsident Park Geun-hye, 20 års fængsel for hendes rolle i en korruptionsskandale, som førte til præsidentens fald og rystede landets erhvervsliv. Den 61-årige Choi Soon-sil var præsidentens fortrolige og hendes rolle og magt bag kulisserne er blevet sammenlignet med Rasputin, den russiske mystiker, som vandt stor indflydelse over zaren i begyndelsen af det 20. århundrede. Chois far, som var religiøs kultleder og kristen præst, havde tidligere spillet en stor rolle for Park. Sagen trækker tråde til Gug, hvor datteren til den dømte kvinde blev anholdt af Nordjyllands Politi 1. januar sidste år.

Millioner til Gug-rytterske

Millioner af kroner fra korruptionsskandalen i Seoul gik til sponsorering af Chois datter, Chung Yoo-ras, ridesport. Hun var internationalt efterlyst af de sydkoreanske myndigheder. - Choi Soon-sil var alfa og omega i skandalen, sagde anklageren under retssagen i den sydkoreanske hovedstad, Seoul. Han krævede en dom på 25 års fængsel.Cho er blandt andet fundet skyldig i sammen med ekspræsident Park at have presset millioner ud af kæmpevirksomheder som Samsung og Hyundai. - Choi udnyttede præsidentielle myndigheder til at opnå personlig profit, undergravede forfatningsmæssige værdier og rystede regeringssystemet, hed det i anklagerne mod Choi Soon-sil, som under retssagen afviste alle anklager.

Straffesag kører separat

Park Geun-Hye blev frataget præsidentposten af landets forfatningsdomstol i marts sidste år. Hendes straffesag kører separat, og det er endnu uvist, hvilken straf anklagemyndigheden vil kræve. En appeldomstol i Sydkorea beordrede i sidste uge Samsung-arvingen Lee Jae-yong løsladt, efter at han har siddet varetægtsfængslet i forbindelse med korruptionsskandalen. Som arving til konglomeratet Samsung har Lee udsigt til at blive en af Sydkoreas rigeste personer.Ifølge domstolen har Samsung givet økonomisk støtte, der kan betragtes som bestikkelse. Pengene er gået til Choi Soon-sil. /ritzau/AP