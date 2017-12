20 pilgrimme på vej til julemesse er blevet dræbt i en busulykke i det nordlige Filippinerne mandag. Det oplyser politiet i landet ifølge nyhedsbureauet AFP.

Ulykken skete, da en mindre bus med en familie om bord, kørte direkte ind i en større bus i byen Agoo, der ligger omkring 200 kilometer nord for Manila.

20 personer i den mindre bus, der var på vej til morgengudstjeneste, blev dræbt. Ni andre kom til skade. Det samme gjorde 15 personer i den store bus, oplyser politiet i Agoo.

- De var på vej til en messe i Manaoag, siger politibetjent Vanessa Abubo. Det sker med henvisning til en landsby, hvor der ligger en berømt katolsk kirke.

Den gamle Frue af Manaoag-kirken er populær blandt pilgrimme i Filippinerne, hvor de fleste er katolikker.

Politichef i Agoo Roy Villanueva siger til radiostationen DZMM, at den mindre bus havde forladt sin bane for at overhale et tredje køretøj.

Myndighederne undersøger, hvorvidt chaufføren, der er blandt de dræbte, var faldet i søvn eller var påvirket, tilføjer politichefen.

Filippinerne har været ramt af flere tragedier op til jul.

I den sydlige del af landet har en tropisk storm raseret store områder og forårsaget oversvømmelser og mudderskred.

Antallet af omkomne er steget til over 200, skriver nyhedsbureauet Reuters.

Lemuel Gonda, en talsmand for politiet på øen Mindanao, sagde søndag, at dødstallet kan fortsætte med at stige, da der stadig kommer meldinger om omkomne fra forskellige steder i landet.

Omkring 159 mennesker er savnet, og omkring 70.000 er blevet tvunget til at forlade deres hjem.

Stormen er ikke den eneste katastrofe, der har ramt den asiatiske østat. Natten til søndag brød en brand ud i et shoppingcenter i byen Davao. Her menes 37 personer at være blevet dræbt.

/ritzau/