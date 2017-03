FLAUENSKJOLD: 20 heste blev reddet ud, da der natten til onsdag opstod brand i en staldbygning på Ørndalsvej ved Flauenskjold nær Dronninglund.

Indsatsleder Klaus Andersen fra Nordjyllands Beredskab i Brønderslev fortæller, at det var beoerne på gården, som selv opdagede branden ved 03.30-tiden om natten.

Larmen fra de urolige heste fik vækket beboerne, som selv gik i gang med at redde dyrene ud fra den røgfyldte stald.

Ilden var opstået i et forrum, hvor der tilsyneladende var sket en fejl ved en el-tavle, og det var angiveligt el-tavlen, som startede branden.

Det lykkedes at få de 20 heste ud af stalden i god behold, men under det arbejde fik en mand på gården indåndet så meget røg, at han med ambulance måtte køres til sygehus til tjek for mulig røgforgiftning.

- Heste og stalden og det hele blev reddet, undtagen forrummet til udbygningen. Det rum udbrændte, oplyser indsatsleder Klaus Andersen til NORDJYSKE Medier.

Han roser beboernes hurtige indsats med at få reddet hestene ud fra stalden.

Dyrene er efterfølgende blevet tilset, og de er ikke kommet noget til trods røgen i stalden.