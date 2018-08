20 nye busser skal sikre god transport under Smukfest

20 nye busser indsættes ved Smukfest i Skanderborg for at afhjælpe de store trafikale problemer, der har plaget festivalen onsdag og torsdag.

- Smukfest har netop indgået en aftale med Herning Turist – et af landets største firmaer inden for busdrift. Selskabet har sendt 20 toptjekkede busser til Skanderborg, hvor de med virkning fra torsdag eftermiddag løbende sættes ind i festivalens køreplan, oplyser festivalen i en pressemeddelelse.

Det sker, efter at en del af de shuttlebusser, som fragter folk til og fra festivalen, blev taget ud af drift efter sikkerhedsproblemer med blandt andet skævbremsning, defekte nødudgange og manglende bremselys.

Onsdag dumpede 12 ud af 18 busser de tjek, som Sydøstjyllands Politi foretog, mens det torsdag var 6 ud af 10 busser, som skal en tur til mekaniker, før de må genoptage driften.

En bus fik klippet nummerpladerne som følge af sikkerhedsproblemerne.

I takt med at busser løbende blev fjernet fra vejen efter fund af fejl og mangler, opstod der køer, og onsdag ventede nogle gæster i timevis på at komme til enten campingområder eller festivalplads.

De nye busser fra Herning supplerer den nuværende busbestand, hvilket skal få trafikken til at glide mellem parkeringspladser, campingpladser og festivalpladsen.

- Vi har et fast antal busser, der kører mellem festivalens områder, og det er ikke sådan, at vi bare kan sætte flere ind. Men med busserne fra Herning kan vi overholde vores køreplaner og samtidig være sikre på, at vi har busser i baghånden, uanset hvad der sker, siger talsmand for festivalen, Poul Martin Bonde i pressemeddelelsen.

- Nu skulle det hele gerne køre normalt resten af festivalen, så vi igen kan koncentrere os fuldt ud om at lave den bedst tænkelige Smukfest, siger han.

Festivalen, der har plads til maksimalt 55.000 gæster, finder sted fra onsdag 8. august til søndag 12. august i bøgeskoven ved Skanderborg.

/ritzau/