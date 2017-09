200 Air Berlin-piloter sygemelder sig samtidig

Det tyske luftfartsselskab Air Berlin er blevet tvunget til at aflyse over 100 afgange, efter 200 af selskabets cirka 1500 piloter tilsyneladende har foretaget en form for protestaktion.

Med kort varsel har de 200 piloter tirsdag meldt sig syge.

De mange aflysninger har forårsaget kaos i flere tyske lufthavne.

Air Berlin er i dyb krise for tiden. Selskabet gik i betalingsstandsning i midten af august.

Aflysningerne kommer til at koste Air Berlin adskillige millioner euro, siger den øverste chef for den kriseramte virksomhed, Thomas Winkelmann.

Han tilføjer ifølge nyhedsbureauet AP, at piloterne "leger med ilden" og beskylder dem for at forsøge at sabotere de forhandlinger med andre selskaber, som måske kan redde Air Berlin fra at gå konkurs.

Tyske medier skriver, at piloterne er utilfredse med, at medarbejdere skal flyttes til et nyt selskab, hvis det overtager som ejer af Air Berlin.

Det store tyske fagforbund Verdi har udtrykt solidaritet med de sygemeldte piloter og advaret om, at mere personale kan blive sygemeldt.

Selskabets ledelse forhandler til anden side om at sælge dele af virksomheden fra.

Blandt andet har Lufthansa været på tale. Selskabet skulle stå klar til at overtage fly fra sin kriseramte konkurrent.

Lufthansa-ejede Germanwings indgik tidligere i år en aftale om at lease 33 af Air Berlins fly.

Air Berlin, der blev stiftet i 1978, har siden 2008 været plaget af røde tal på bundlinjen og har oparbejdet en gæld på 1,2 milliarder kroner. Selskabet tabte sidste år alene 780 millioner euro.

Trods betalingsstandsningen har Air Berlin fortsat driften takket være den tyske regering, der har stillet en kredit på 150 millioner euro til rådighed.

