200 meldes dræbt ved ulykke efter atombombe-brag

NORDKOREA: En tunnel ved det sted, hvor Nordkorea foretager atomprøvesprængninger, styrtede sammen efter den sjette prøvesprængning i september, hvorved omkring 200 mennesker frygtes dræbt.

Det rapporterer den japanske tv-station Asahi tirsdag med henvisning til unavngivne kilder tæt på situationen.

Reuters er ikke i stand til at bekræfte rapporten.

Ifølge den japanske tv-station blev omkring 100 arbejdere ramt ved den første sammenstyrtning, som skete 10. september.

En anden sammenstyrtning skete under en redningsoperation, hvorved det er muligt, at antallet af dødsofre steg til over 200.

Eksperter siger, at en serie af rystelser og jordskred nær prøvesprængningen formentligt har medført, at en hel region blev destabiliseret.

Konsekvensen er, at det atomare anlæg Punggye-ri måske ikke kan anvendes til atomprøvesprængninger i fremtiden.

Sydkorea, USA og Japan holdt i sidste uge en fælles militærøvelse som forberedelse på eventuelle missil- eller atomtrusler fra Nordkorea.

Japans premierminister, Shinzo Abe, har lovet en skærpet kurs over for det isolerede styre, efter at han har fået styrket sin koalitionsregering ved et nyligt parlamentsvalg

Nordkorea har to gange har affyret missiler ind over det nordlige Japan.

Samtidig er spændingerne mellem USA og Nordkorea blevet større det seneste år. Nordkoreas gentagne missilaffyringer og atomtest har forværret de to landes forhold.

/ritzau/AFP