200 unge befriet fra kirke efter voldelig nat i Nicaragua

Katolske biskopper var lørdag med til at sikre, at 200 studerende blev befriet fra en kirke, hvor de havde været fanget under voldelige sammenstød i Nicaragua.

De mange studerende havde søgt tilflugt i kirken, da væbnede tilhængere af præsident Daniel Ortegas regering pludselig åbnede ild mod dem ved et universitet i hovedstaden Managua fredag.

Mindst en af de studerende blev ifølge en international menneskerettighedsgruppe dræbt i kirken, skriver Reuters.

Derudover blev tre såret.

Flere lokale medier skriver, at to af de studerende blev dræbt.

Omkring 300 mennesker har mistet livet i voldelige sammenstød i løbet af de seneste tre måneder.

Det er dermed de blodigste demonstrationer, siden borgerkrigen i landet sluttede i 1990.

Moren til en af den studerende siger, at de frygtede for deres liv, da de kunne høre skuddene blive affyret uden for kirken.

- De har ingen problemer med at skyde og dræbe nogen. I morges døde en mand inde i kirken, siger moren Socorro til Reuters.

Hun ønsker ikke at oplyse sit efternavn til nyhedsbureauet.

Det var i sidste ende en gruppe katolske biskopper, der forhandlede om at få de studerende sikkert ud af kirken. De blev lørdag overført til en katedral i Managua, hvor flere af dem modtog lægebehandling.

Regeringen har ikke kommenteret sagen.

/ritzau/Reuters