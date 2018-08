2000 flere nordjyder i job

NORDJYLLAND: Beskæftigelsen steg med 1970 fuldtidspersoner i Nordjylland fra maj 2017 til maj 2018. Det svarer til en stigning på 0,9 procent. Samtidig er den nordjyske ledighed fra juli 2017 til juli 2018 faldet med 1192 bruttoledige, hvilket svarer til et fald på 9,9 procent.

Det oplyser Det regionale Arbejdsmarkedsråd, RAR Nordjylland.

- Det går godt på det nordjyske arbejdsmarked. I ledighedstallene for juli ser vi et fald i ledigheden hos samtlige nordjyske kommuner. Den positive udvikling bevirker dog, at flere nordjyske virksomheder oplever udfordringer med at rekruttere den rette arbejdskraft. Den udfordring arbejder vi på at løse bl.a. ved at opkvalificere arbejdsstyrken, så de får de kompetencer, som virksomhederne efterspørger, siger Lars Christensen, formand for RAR Nordjylland.

Han oplyser, at der i øjeblikket er særligt fokus på at løse rekrutteringsudfordringerne inden for områderne SOSU, transport og elektronik.

Fra maj 2017 til maj 2018 er antallet af fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere i Nordjylland steget fra 216.377 til 218.347 fuldtidspersoner. Beskæftigelsen er antalsmæssigt steget mest i Aalborg (1473), Rebild (206), Brønderslev (173) og Hjørring (109). Modsat er beskæftigelsen faldet med 178 i Thisted.

Ledighedsprocenten i Nordjylland var på 4,0 procent i juli. Det er 0,5 procentpoint højere end ledigheden på landsplan.

Fordelt på A-kasser har de største antalsmæssige fald i ledigheden fra juli 2017 til juli 2018 været hos Kristelig a-kasse (-133), FOA (-108) og HK (-96). Modsat har de største antalsmæssige stigninger i ledigheden været hos Akademikere (66), Magistre (56) og Journalistik, Kommunikation og Sprog (27).

Lavest siden 2009

På landsplan faldt bruttoledigheden fra juni til juli med 400 fuldtidspersoner fra 107.700 til 107.300. Ledigheden lå uændret på 3,9 procent, oplyser Danmarks Statistik.

Bruttoledigheden er dermed på det laveste niveau siden februar 2009.

- Det betyder, at flere og flere danskere oplever opsvinget på egen krop, skriver Nykredits cheføkonom, Tore Stramer, i en kommentar.